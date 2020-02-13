2020/02/13 | 19:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يُعاقب ترامب الأردن؟ نضال منصور – في الوقت الذي يدور نقاش مُحتدم في الأردن حول آلياته وخطته لمواجهة خطة السلام الأميركية المعروفة بـ “صفقة القرن”، يثور سؤال آخر ممزوج بطعم القلق إن كان النظام الأردني سيتعرض للمعاقبة بسبب موقفه الرافض والمُحرض ضد “صفقة القرن” على المستوى العربي والإقليمي والدولي.حتى الآن لا توجد […]

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