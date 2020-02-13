2020/02/13 | 19:42 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عالم فيزيائي: “طاقة” الإنسان لا تموت بعد وفاته! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 19:42.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم فيزيائي: “طاقة” الإنسان لا تموت بعد وفاته!) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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