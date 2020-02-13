عمان: مستعدون لتزويد العراق بالكهرباء

2020/02/13 | 19:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد بحث السفير العراقي لدى المملكة الأردنية الهاشمية حيدر العذاري، اليوم الخميس، مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، تعزيز سبل التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة.وأكدت زواتي، خلال اللقاء، أن الوزارة على استعداد للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق.كما ناقش الطرفان آخر المستجدات بشان مشروع مد […]

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