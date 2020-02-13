بأمر ديواني الدكتور عمر الوائلي يتسلم رئاسة هيئة المنافذ الحدودية

2020/02/13 | 19:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} أصدر المكتب العام لرئاسة الوزراء اليوم الخميس أمرا اداريا بتكليف الدكتور عمر الوائلي لرئاسة هيئة المنافذ الحدودية بدلاً عن الدكتور كاظم العقابي،

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