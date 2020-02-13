الملا بختيار يخيّر (NRT) بين الاعتذار خلال 24 ساعة والمقاضاة

2020/02/13 | 19:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محامي القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني الملا بختيار، يوم الخميس، انه اذا لم تعتذر قناة (NRT) خلال 24 ساعة لموكله، فانه سيقوم بتسجيل دعوى قانونية ضدها.

وقال المحامي زيوار مارف رشيد في بيان له، ان مناظرة مشتركة لكل من الملا بختيار ومحمود احمد وابوبكر كارواني، وبتنظيم من الجامعة اللبنانية الفرنسية، بحضور اكثر من 100 استاذ جامعي وعشرات من مسؤولي الاطراف السياسية واكثر من 500 طالب وطالبة، قام اكثر من 20 استاذاً وطالباً وبرلمانياً بالحوار والنقد.

واشار البيان الى ان تلفريون (NRT) وبعيداً عن الاعراف الاعلامية والقانونية، قام باستخراج جملة من رؤى الملا بختيار من سير الاراء وقام بالتضليل والتشهير بالملا بختيار، مبينا ان أياً من الحضور في القاعة لم يكن له تفسير مضلل لرؤية الملا بختيار يشبه ما ذهبت اليه قناة (NRT) .

واضاف انه كمحام للملا بختيار وبسبب كون خبر القناة المشار اليها يعد تشهيرا يعاقب عليه القانون، يطالب (NRT) نشر نص كلام الملا بختيار بشأن حكومة الاقليم وادخار الرواتب، بما فيها النقد الذي وجهه بختيار بشأن الفساد والتقصير الحكومي، وان تقوم خلال مدة 24 ساعة بتقديم توضيح واعتذار للملا بختيار، وبعكسه سيقوم بتسجيل دعوى قضاية ضد (NRT) مع تعويضات معنوية ومادية.

واوضح البيان انه اذا كانت (NRT) ليست لها معلومات عن القوانين والتعليمات الخاصة بالعمل الصحفي في كوردستان، فانه يطالب نقابة صحفيي كوردستان ان تحقق مع القناة لتوضح لها الحقيقة وغيرها.

يشار الى ان قناة (NRT) مملوكة لرئيس حزب الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.

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