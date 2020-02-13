وزير الدفاع الأميركي: اتفقنا مع حلف الناتو على توسيع العمليات في العراق

2020/02/13 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلافا للتوقعات والتصريحات من هنا وهناك بشأن الوجود العسكري الأميركي في العراق.

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يدرس إمكانية توسيع مهماته في العراق.

وأعرب إسبر في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، عن سعادته بموافقة حلف الناتو على تعزيز عملياته في الشرق الأوسط، مشيرا الى أن الحلف يدرس إمكانية توسيع مهماته في العراق بالتنسيق مع بغداد والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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