اياد علاوي: نساء العراق رسمن لوحة ترفض سياسات الاستحواذ والمحاصصة الطائفية

2020/02/13 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، على التظاهرات النسوية التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

ووصف علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر، النساء العراقيات بالنخلات الباسقات اللاتي تطاولن وبشموخ على الظلم والجور، وعلى العنف والتهديد، وعلى أفكار الظلام، كما شباب الوطن وطلابه.

وأضاف، أن نساء العراق رسمن لوحة عراقية أخرى ترفض سياسات الاستحواذ والمحاصصة الطائفية، مبديا دعمه ومساندته لهذا الحراك المشروع من أجل استرداد الحقوق وإعادة الوطن.

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