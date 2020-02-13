نعيم العبودي: نواجه حربا تستهدف القيم والأعراف وتسقيط الرموز الدينية

2020/02/13 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، من مخاطر ما يجري من حرب ضد القيم والتقاليد والرموز الدينية في البلاد.

ووصف العبودي في تغريدة على تويتر، ما أسماها الحرب الناعمة، التي تستهدف الدين والأعراف وتسقيط الرموز الدينية، وصفها بأنها أفتك وأخطر من الحروب التقليدية، مطالبا الشباب بالتصدي لتلك الحرب، من خلال الوعي والثقافة والتمسك بالقيم والتقاليد.

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