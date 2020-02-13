2020/02/13 | 19:45 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الأركان الروسي ونظيره التركي يبحثان الوضع في إدلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 19:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الأركان الروسي ونظيره التركي يبحثان الوضع في إدلب) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الأركان الروسي ونظيره التركي يبحثان الوضع في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).