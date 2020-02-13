المغربي زياش ينتقل إلى تشلسي

2020/02/13 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، الخميس، اتفاقه رسميا مع نادي تشلسي الإنجليزي على رحيل لاعبه الدولي المغربي حكيم زياش وانضمامه لصفوف البلوز، بنهاية الموسم الجاري.

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