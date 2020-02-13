أياد علاوي: نخلاتنا الباسقات (نساؤنا) تطاولن وبشموخ على الظلم والجور

2020/02/13 | 19:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال زعيم إئتلاف “الوطنية” أياد علاوي إن “نساء العراق رسمن اليوم لوحةً عراقية أخرى ترفض سياسات الاستحواذ والمحاصصة الطائفية”.وأوضح في تغريدة له مساء اليوم: “نخلاتنا الباسقات تطاولن وبشموخ على الظلم والجور، على العنف والتهديد، على افكار الظلام.كما … Readmore

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