ولاية فرجينيا تصوت لصالح مشروع قانون قد يغيّر طريقة انتخاب الرئيس الأميركي

2020/02/13 | 19:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات صوّت مجلس المفوضين في ولاية فرجينيا لصالح مشروع قانون يتيح منح أصوات المجمع الانتخابي في الولاية للمرشح الرئاسي الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات على المستوى الشعبي وليس على مستوى الولاية.والمعروف أن انتخابات الرئاسة الأميركية تتم عن … Readmore

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