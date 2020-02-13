بغداد توافق على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق

2020/02/13 | 20:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافقت الحكومة العراقية على أن تتولى مهمة حلف شمال الأطلسي بعض أنشطة التدريب التي كان يؤمنها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بقيادة واشنطن، وفق ما أعلن الأمين العام للحلف، الخميس.





وقال ينس ستولتنبرغ خلال ندوة صحافية عقب اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف إن "الحكومة العراقية أكدت لنا رغبتها في أن يواصل حلف شمال الأطلسي مهمته في تدريب وتكوين القوات العراقية".





وكانت موافقة بغداد شرطا وضعه بعض حلفاء الولايات المتحدة للموافقة على تعزيز مهمة الحلف في العراق بوحدات من التحالف الدولي مكلفة باستئناف بعض أنشطته في مستوى تقديم المشورة للقوات العراقية وتدريبها.

وتلقى ستولتنبرغ الموافقة مكتوبة خلال المساء، وفق مصادر دبلوماسية.





لكن لم يرغب الأمين العام للحلف في تقديم تفاصيل أخرى حول الموضوع خلال الندوة الصحفية، كما رفض وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الحديث عن الموضوع خلال مداخلته.





وصادقت دول حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، على مبدأ تولي بعض أنشطة التدريب التي يؤمنها لتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".





وقال ستولتنبرغ إن "عدد القوات التي سيتم نقلها من التحالف الى مهمة الحلف الأطلسي وتفاصيل أنشطة التدريب التي ستستأنفها المهمة، ستناقش يوم الجمعة في ميونخ من أعضاء الحلف على هامش مؤتمر الأمن".





وأكدت إسبانيا، الأربعاء، موافقتها على تخصيص جزء من وحداتها لبعثة الحلف التي يبلغ عدد عناصرها حاليا 500 عنصر يعملون تحت قيادة كندية.



وقالت مصادر دبلوماسية إن دولا أخرى وافقت على نقل قوات.





وتعطلت الشهر الماضي أنشطة بعثة حلف شمال الأطلسي، تزامنا مع تعطل عمليات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الذي تقوده واشنطن.





وجاء ذلك عقب قرار البرلمان العراقي مطالبة القوات الأجنبية بمغادرة البلاد احتجاجا على قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة شنتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد في 3 يناير.

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