صالح العراقي: من يمنع زوجته او ابنته او اخته من حضور صلاة الجمعة غداً متشدد أو قليل الوفاء

2020/02/13 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

قال الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إن من يمنع زوجته او ابنته او اخته من حضور صلاة الجمعة غدا، متشدد أو قليل الوفاء والحب للوطن.

وذكر حساب صالح محمد العراقي، في معرض رده على منشور بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية دعوته الأخيرة لمشاركة النساء بصلاة الجمعة ليوم غد، أن "كل من يمنع زوجته او ابنته او اخته من حضور صلاة الجمعة الموحدة غدا، فهو اما قليل الوفاء لشهيد الجمعة ومحييها او قليل الحب للوطن واما متشدد بالتشدد الممقوت، فهن مؤمنات محجبات عفيفات محبات للوطن".

وكان صالح محمد العراقي، قد دعا، أمس الاربعاء، لتظاهرة نسوية يوم غد ‏الجمعة دعما للعراق والعقيدة.‏

وقال العراقي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "من محاسن الصُدف ان هذه الذكرى لولادة (سيدة نساء العالمين) تتصادف ‏مع ما يسمى (بعيد الحب)"، مردفا :"كيف لا ؟ وهي كوكب دري يتقد بالحب مع ابيها سيد الكونين وسراج مضيء بفيض العشق مع ‏زوجها سيد الوصيين وشمعة متقدة بروح الامومة مع ولديها الحسن والحسين صلوات الله عليهم اجمعين".‏

وتابع :"على الفاطميات والزينبيات تكثيف حضورهن في صلاة الجمعة الموحدة التي ستقام في ذكرى اقامة صلاة الجمعة بامامة السيد ‏الشهيد ( محمد محمد صادق الصدر ) تقدست نفسه الطاهرة الذي كان يعشق الزهراء عشقا لا مثيل له".‏

وطالب العراقي بـ"تكثيف الحضور النسوي في صلاة الجمعة ، ومن ثم الخروج بمظاهرة موحدة سلمية نسوية بعد تلك الصلاة".‏

وتابع :"هن مطالبات بنصرة العراق كالرجال بل لعلهن اولى بنصرة العراق في مثل هذا اليوم"، مضيفا :"ما اجمل ان تناضل المرأة ‏من اجل بلدها ومن اجل دينها ومن اجل عقيدتها ومن اجل عفتها ومن اجل صلاح بلدها واستقلاله".

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