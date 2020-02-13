الناتو يعلن موافقة الحكومة العراقية على مواصلة عمل بعثة الحلف ويتحدث عن زج قوات اضافية

2020/02/13 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، موافقة الحكومة العراقية على أن تت...





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