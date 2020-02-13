بالفيديو.. كاكا يتعرض لموقف محرج ويهدي حذاءه لأحد الهواة

2020/02/13 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تعرض البرازيلي كاكا، اسطورة السيلساو ونادي ميلان، لموقف محرج بعد أن تمت مراوغته بطريقة رائعة من ...





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