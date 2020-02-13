الصوت الأمثل لمنبه الصباح

2020/02/13 | 20:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل العلماء في معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا في أستراليا في دراسة أجريت على 50 مشاركا، وجد أن نغمات التنبيه القوية ترتبط بزيادة مستوى الضيق الصباحي، بينما تساعد الموسيقى على الانتقال بثبات أكثر إلى اليقظة.

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