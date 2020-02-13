ماذا قال المسيحيون والأيزيديون عن قادة النصر في مجلس عزائهما بنينوى؟

2020/02/13 | 20:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: نينوى أقام أهالي سهل نينوى في الموصل، اليوم الخميس، مجلس عزاء بمناسبة أربعينية القائدين المجاهدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، وبحضور جمعا غفيرًا من أهالي المنطقة وبمختلف مكوناتهم وطوائفهم.وقال جورج كاكو عن المكون المسيحي في حديث لوكالة “العهد نيوز” بان “المسيحيين في نينوى خسروا قادة الشهداء الذين حرروا ارض […]

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