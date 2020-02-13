وزير الخزانة البريطاني يكشف عن سبب استقالته

2020/02/13 | 20:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة في خطوة دراماتيكية مفاجئة، قدم وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد اليوم الخميس استقالته، بالتزامن مع تعديل حكومي أجراه رئيس الوزراء بوريس جونسون.ونقلت أكبر الصحف البريطانية عن مصدر مقرب من جاويد، أول وزير مسلم في حكومة المملكة المتحدة، قوله إن استقالته جاءت احتجاجا على طلب جونسون منه إقالة فريق المستشارين الخاصين به […]

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