2020/02/13 | 20:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح العراقي: كل من يمنع زوجته أو ابنته أو أخته من حضور صلاة الجمعة الموحدة غدا فهو قليل الوفاء للوطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 20:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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