داعش يتلقى ضربة قوية في العراق

2020/02/13 | 20:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية عبد الخالق العزاوي، الخميس، أن تنظيم داعش الوهابي فقد 90% من منصاته الإعلامية، مشيرا إلى أن حسم المناطق ...

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