2020/02/13 | 20:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأفاد مراسلنا في بغداد، بتصاعد عمليات "كر وفر" بين المتظاهرين والقوات الامنية في ساحة الخلاني وسط العاصمة مساء اليوم الخميس .واضاف مراسلنا ،بأن تصاعد حدة الاحتجاج ادت الى استمرار تلك المحاولات بين المتظاهرين وقوات الأمن مساء اليوم، بعد دخول المتظاهرين إلى ساحة الخلاني وإسقاطهم إحدى الحواجز الخرسانية المحيطة بالمكان، ولجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ، ما أسفر عن سقوط مصابين.وأشار مراسلنا إلى أن ساحة التحرير،ما زالت تحافظ على زخم الاحتجاجات الشعبية دون وقوع صدامات.

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