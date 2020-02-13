رسول: الدفاع وضعت خطة لتأمين صحراء الأنبار

2020/02/13 | 20:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد يحيى رسول، اليوم الخميس، وضع خطة أمنية لتأمين صحراء الأنبار من عصابات داعش الأرهابية.وقال رسول في تصريح صحفي، إنه "تم وضع خطة أمنية لتأمين المناطق الصحراوية الواسعة من عصابات داعش الإرهابي من خلال طائرات الاستطلاع الـ(ch4) والكاميرات الحرارية التي تراقب هذه المنطقة".وأضاف رسول أن "القوات الأمنية مستمرة بعمليات نوعية في صحراء الأنبار من خلال عمليات إنزال جوي بقوات محمولة جواً من قبل قوات طيران الجيش العراقي أو من خلال ضربات استباقية نوعية تنفذها طائرات الـ(f16) والسيخوي لأهداف محددة استخباراتيا".وأوضح أن "القوات الأمنية وخلال عمليات أبطال العراق بمرحلتها الأولى تمكنت من تدمير أوكار ومضافات وكهوف لعصابات داعش الأرهابية كما قتلت عدداً من الإرهابيين ومنهم قيادات وألقت القبض على عدد أخر".

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