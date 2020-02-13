بعد إفلاس شركة “أطلس غلوبال” التركية المشغّلة للخطوط العراقية.. توقف الرحلات نحو المطارات الأوروبية

2020/02/13 | 20:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- “ساحات التحرير” كنتيجة متوقعة لما حصل يوم أمس مع شركة طيران “اطلس غلوبال” التركية التي اشهرت افلاسها وانهيارها والصلة التي تربطها بالخطوط الجوية العراقية، حيث تسيّر هذه الشركة التركية جميع الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية العراقية نحو البلدان الأوروبية، تم … Readmore

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