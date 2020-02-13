بالفيديو.. ماذا طلب علاء الركابي من المتظاهرين بشأن ترشحه لرئاسة الوزراء؟

2020/02/13 | 20:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر الناشط في تظاهرات محافظة ذي قار علاء الركابي مقطع فيديو يدعو فيه المتظاهرين الى عدد من الخطوات بشأن ترشيحه الى منصب رئاسة الوزراء.

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