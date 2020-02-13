متطوعون يدربون نازحين لتقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي

2020/02/13 | 20:42 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين الهسكاني تحت شعّار “معاً لنكسر حاجز الصمت” وبهدف زيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الأجتماعي ومحاولة تقليل هكذا نوع من العنف من جانب، والطرق الصحيحة لإدارة الحالات من جانبٍ آخر، قام گروب هيفي الطوعي وبالتنسيق مع منظمة “YAHAD-In Unum” بتنظم دورة لمجموعة من نازحي مخيّم جم مشكو في قضاء زاخو …

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