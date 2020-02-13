نيكون تقدم كاميرا (D6) الرقمية الجديدة لتصوير الأحداث الرياضية

2020/02/13 | 20:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..السرعة هي العامل الأساسي المميز لعالم الرياضة والتصوير الصحفي، ويتواكب هذا المفهوم مع إعلان نيكون الشرق الأوسط م.م.ح اليوم عن كاميرا D6 الجديدة التي تُعد علامة بارزة في تاريخ نيكون من خلال تقديم خاصية التركيز البؤري التلقائي الأكثر فاعليةً لالتقاط اللحظات المهمة والمميزة، وتوفير خيارات اتصال سريعة ومتعددة الاستخدامات حتى يتمكن المصورون من مشاركة صورهم […]

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