برنامج الأغذية العالمي ووزارة التعليم العراقية يعيدان إطلاق مشروع التغذية المدرسية

2020/02/13 | 20:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التعليم وشركائه المنفذين، إطلاق مشروع التغذية المدرسية، بعد نجاح نسخته التجريبية في غرب الموصل خلال عام 2018.وفي إطار أنشطة التغذية المدرسية، يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع وجبات طازجة خلال العام الدراسي على 330 ألف طفل في 1200 مدرسة ابتدائية في جميع أنحاء البلاد.[…]

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