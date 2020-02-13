علماء يحددون “الصوت الأمثل” لمنبه الصباح

2020/02/13 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تختلف طباع الناس بشأن أفضل صوت منبه للاستيقاظ عليه صباحا، فالبعض يفضل صوتا مرتفعا وآخرون يرون أن الصوت الحاد أفضل، بينما يعتقد طرف ثالث أن الموسيقى مفيدة أكثر للحصول على استيقاظ سلس، في حين يرى طرف رابع أن الأغاني تفعل المطلوب بالشكل الأمثل.وبين هذا الرأي وذاك، توصل العلماء في معهد ملبورن […]

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