الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق الخلاني

2020/02/13 | 20:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اعلن الدفاع المدني السيطرة على حادث حريق اندلع مساء اليوم الخميس، داخل محلات ومخزن لبيع المدافئ النفطية في ساحة الخلاني وسط بغداد.

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