الدفاع تضع خطة لتأمين صحراء الأنبار

2020/02/13 | 20:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، وضع خطة أمنية لتأمين صحراء الأنبار من عصابات داعش الأرهابية.

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