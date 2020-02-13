كيف قدم عبد المهدي استقالة الحكومة؟

2020/02/13 | 20:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في تشرين الاول 2019 الاولى، حيث سبقتها تظاهرات عديدة من بعد 2003 تطالب بإصلاحات حكومية كما حدث مع الحكومات السابقة، لكن هذه التظاهرات والضغوط […]

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