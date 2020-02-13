2020/02/13 | 20:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان الدكتور رياض إبراهيم العاني، وزير الصحة العراقي، الذي أعدمه صدام حسين عام ١٩٨٢ بعد أن إقترح على صدام التنحي خلال الحرب العراقية الايرانية على أن يرجع لتسنم منصبه بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قام بتقديم اقتراح على “صـدام حسيـن” فــأعدمه بطريقة “بشعة” .. وبرزان أكد انها اكبر كارثة اقترفها في العراق ..) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قام بتقديم اقتراح على “صـدام حسيـن” فــأعدمه بطريقة “بشعة” .. وبرزان أكد انها اكبر كارثة اقترفها في العراق ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).