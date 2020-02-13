نائب: نخشى تسمية وزراء من الوجوه الجديدة بعيدين عن الخبرة والتخصص.. المكلف قد يلحق بالمستقيل

2020/02/13 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم _ متابعة

قال الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إن من يمنع زوجته او ابنته او اخته من حضور صلاة الجمعة غدا، متشدد أو قليل الوفاء والحب للوطن.

وذكر حساب صالح محمد العراقي، في معرض رده على منشور بمواقع

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، موافقة الحكومة العراقية على أن تتولى مهمة حلف شمال الأطلسي بعض أنشطة التدريب التي كان يؤمنها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة واشنطن.

وقال ستولتنبرغ، خل

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع، علي الغانمي، الخميس 13 شباط 2020، عن ما اعتبرها اسباب التريث في الكشف عن نتائج التحقيق في الاعتداءات ضد القوات الامنية والمتظاهرين في بغداد ومحافظات أخرى.

وقال الغانمي، في حديث خص به (بغداد اليوم)،

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