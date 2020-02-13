الخارجية العراقية لـ”العهد”: المتظاهرين من بين الذين تم تعيينهم من أصحاب الشهادات العليا

2020/02/13 | 21:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة افاد المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الخميس، ان أوامر التعيين من حملة الشهادات العليا تمت بموافقة مجلس الوزراء.وقال الصحاف في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان أوامر تعيين أصحاب الشهادات العليا تمت بشفافية عالية وبإشراف لجان مختصة.واضاف في حديثه الى ان ” من بين الذين تم تعيينهم من […]

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