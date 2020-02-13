أكثر 18 فعلاً مزعجاً على الطائرات.. العراقيون ليسو استثناء

2020/02/13 | 21:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع “وورلد اتلس” مقالاً طريفاً رصد فيه اكثر الافعال ازعاجاً على الطائرات من قبل الركاب حول العالم في 18 نقطة ونصيحة.المسافر المتأخر الركاب المتأخرين مزعجون بسبب تأخير الرحلات، بعض شركات الطيران تقوم بالاتصال بالعملاء عدة مرات وتمنحهم وقتًا إضافيًا على متن الطائرة قبل الإقلاع فعليًا، لكن هذا غير عادل للمسافرين المسؤولين الذين يصلون […]

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