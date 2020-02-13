فرضية جديدة.. طريقة ‘غريبة’ ينتشر عبرها كورونا.. فتعرفوا عليها

2020/02/13 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة خرجت سلطات هونغ كونغ بفرضية جديدة لافتة مفادها، أن فيروس “كورونا” يمكن أن ينتشر عبر مجاري الصرف الصحي.هذه الفرضية تم الدفع بها، بعد أن تبين أن سيدة مصابة بالعدوى تبلغ من العمر 62 عامًا، لم تزر بؤرة الوباء ووهان، ولم تتصل بأي مصاب بهذا المرض.واكتشفت سلطات هونغ كونغ، أن المصدر […]

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