القبض على 21 متهما بقضايا جنائية مختلفة في ميسان

2020/02/13 | 21:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، القاء القبض على 21 متهما بقضايا مختلفة وضبط اعتدة لسلاح متوسط في المحافظة.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مراكز الشرطة نفذت عمليات أمنية واستباقية أسفرت خلال الأيام الماضية القبض على (٢١) متهم مطلوب للعدالة استنادآ لأحكام قضائية من بينهم متهمين إثنين وفق جرائم الإرهاب وأربعة متهمين بالقتل العمد، وآخرين بجرائم جنائية متنوعة".واضاف "فضلاً عن ضبط اعتدة لسلاح متوسط وعدد من مطلقي العيارات النارية".

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