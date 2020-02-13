مغردون يطلقون هاشتاغ

2020/02/13 | 21:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتتداول مغردون ،اليوم الخميس ، هشتاغ "بناتك ياوطن" في موقع تويتر،تثمينا لدور المراة العراقية والمساهمة النسوية في التظاهرات المتواصلة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب والمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية ومحاكمة الطبقة الفاسدة.واطلعت "كلكامش برس" على التغريدات ،حيث غرد الناشط زيد احمد قائلاً "المرة العراقية مراح توكف و راح اتظل مستمرة بالمطالبة بمعيشة أحسن الـ عائلتها وبيتها وديرتها واليوم سوت مظاهرة و بعد أسبوع راح تسوي مظاهرة ثانية الى أن يصير التغيير".

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