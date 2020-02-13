2020/02/13 | 21:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العصائب تتحدث عن تدخلات خارجية (سرية) في تشكيل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العصائب تتحدث عن تدخلات خارجية (سرية) في تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العصائب تتحدث عن تدخلات خارجية (سرية) في تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).