عمليات بغداد تكشف عن

2020/02/13 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، عن "تطور خطير" في احداث التظاهرات التي تشهدها العاصمة.

وقالت قيادة العمليات في بيان ورد لشفق نيوز "في تطور خطير تعرضت قواتنا الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين قرب الحاجز بين الخلاني وساحة التحرير الى الرمي بثلاث رمانات هجومية من جهة المتظاهرين باتجاه قواتنا الامنية المتواجدة قرب الحاجز الفاصل بين ساحة التحرير وساحة الخلاني، ما ادى الى جرح عدد من قواتنا الامنية تم إخلاؤهم الى المستشفيات، مع استمرار قواتنا بواجباتها وهي تتعرض للوسائل العنفية (مولوتوف، قطع حديدية، كرات معدنية)".

ودعت قيادة العمليات "جميع المتظاهرين السلميين ان يبتعدوا عن الاحتكاك ويلتزموا مكان التظاهرات المخصصة لهم في ساحة التحرير، لان رمي الرمانات الهجومية يعد عملاً ارهابياً يستوجب الرد، وعلى الجميع ان يفهم ان ضبط النفس العالي الذي تتحلى به القوات الامنية ليس ضعفاً بل التزاماً امام ابناء شعبنا من المتظاهرين السلميين" .

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