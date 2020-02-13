تعرف على جاسوسة صدام حسين الامريكية

2020/02/13 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سوزان لينداور ضابطة اتصال لدى CIA منذ منتصف التسعينيات حتى الغزو الأمريكي للعراق 2003 اتهمت بموجب قانون "باتريوت آكت" الأمريكي "بالعمل كعميل غير مسجل مع حكومة أجنبية".

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