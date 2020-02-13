عمليات بغداد تدعو المتظاهرين الى الالتزام بمكان التظاهرات المخصص بساحة التحرير

2020/02/13 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

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دعت قيادة عمليات بغداد، الخميس، المتظاهرين السلميين الى الالتزام بمكان التظاهرات المخصص بساحة التحرير، مؤكدة تعرض قواتها قرب الحاجز بين الخلاني وساحة التحرير الى الرمي بثلاث رمانات هجومية من جهة المتظاهرين.

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