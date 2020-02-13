“عيد الحب” بين الحقيقة والوهم

2020/02/13 | 21:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد تعتبر الأعياد من شعائر الأديان، فمن دان بدين احتفل بأعياده، ولم يحتفل بأعيادِ سواه، واعلموا أن للانحراف طرقا وللضلال سبلاً.ومن الأعياد المحرمة التي انتشرت في هذا الزمن، وتروّج له وسائل الأعلام ، ما يعرف بعيد الحب، عيدٍ سموه بغير اسمه تدليسًا وتلبيسًا، سمّوه باسم شريف، ليروج على التقي النقي العفيف، سموه […]

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