هجوم صاروخي يستهدف قاعدة

2020/02/13 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بتعرض قاعدة "k 1" التي&nbs...





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