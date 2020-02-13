عمليات بغداد: تعرض القوات الامنية قرب الحاجز بين الخلاني والتحرير الى هجوم بثلاث رمانات يدوية

2020/02/13 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تعرض القوات الأمنية الى هجوم بثلاث رمانات يدوية قرب الحاجز بين ساحتي الخلاني والتحرير وسط العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "في تطور خطير، تعرضت قواتنا الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين قرب الحاجز بين الخلاني وساحة التحرير الى الرمي بثلاث رمانات هجومية، من جهة المتظاهرين باتجاه قواتنا الامنية المتواجدة قرب الحاجز الفاصل بين ساحة التحرير وساحة الخلاني مما ادى الى جرح عدد من قواتنا الأمنية".

وأضافت ان الجرحى "تم إخلائهم الى المستشفيات، مع استمرار قواتنا بواجباتها، وهي تتعرض للوسائل العنفية (مولوتوف ، قطع حديدية، كرات معدنية)".

واهابت القيادة في البيان "بجميع المتظاهرين السلميين، ان يبتعدوا عن الاحتكاك و يلتزموا بمكان المظاهرات المخصص لهم في ساحة التحرير".

ولفتت الى ان "رمي الرمانات الهجومية، يعد عملًا ارهابيا يستوجب الرد"، داعية الجميع الى "فهم ان ضبط النفس العالي الذي تتحلى به القوات الامنية ليس ضعفا بل التزاما امام ابناء شعبنا من المتظاهرين السلميين ".

بغداد اليوم _ بغداد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بتعرض قاعدة "k 1" التي تستضيف قوات اميركية في محافظة كركوك، إلى هجوم صاروخي.

وذكرت الوكالة الفرنسية "أ.ف.ب"، في خبر عاجل، أن "هجوما ص

بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس 13 شباط 2020، حقيقة وجود نية لإعادة اغلاق جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بعد قيام عدد من المتظاهرين، بإغلاق الطرق القريبة من الجسر.

وقال المتحدث باسم القيادة، تحسين الخفاجي، لـ(بغداد اليوم)

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر، اليوم الخميس، اتفاق وزارته مع تحالف الناتو على العمليات في العراق.

وقال اسبر بمؤتمر صحفي عقده في بروكسيل: "اتفقنا مع الناتو على توسيع العمليات في العراق ".

وكان حلف ش

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