طالب ايزيدي ينهي مسيرته الجامعية بدراسة بحثية عن قرية كوجو

2020/02/13 | 21:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم التعليم والقلم سلاحان يحاول الايزيدي ان يدافع بها عن قضيته، حيث كتب الكثيرين من الكتاب الايزيديين وغيرهم عن الابادة الايزيدية ومن بعدهم الطلبة الايزيديين في محاولات مستمرة لاحياء وخدمة القضية الايزيدية بأقلامهم.الايزيديين مستمرين في البحث عن جرائم داعش التي ارتكبها بحق الايزيديين، المجتمع الايزيدي يعتمد كثيرا على فئة …

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