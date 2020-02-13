1,36 مليار يورو  خسائر ايرباص لعام 2019

2020/02/13 | 21:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت مجموعة “إيرباص”، الخميس، عن خسائر صافية بقيمة 1,36 مليار يورو في العام 2019 خصوصا بسبب غرامات قيمتها 3,6 مليار يورو في قضية فساد وأعباء جديدة بـ 1,2 مليار لبرنامج تطوير طائرة شحن عسكرية من طراز إيه 400 إم.وباستثناء تلك العناصر سجلت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات أرباحا مرتبطة بأنشطتها بقيمة 6,9 مليار يورو كما […]

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