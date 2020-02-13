غدا الترجي والزمالك في نهائي السوبر الافريقي

2020/02/13 | 21:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف ملعب الغرافة القطري غدا الجمعة نهائي كاس السوبر الإفريقي بين فريق الترجي التونسي والزمالك المصري .

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