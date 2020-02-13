نائب: كابينة “علاوي” جاهزة والأحد موعد إعلانها

2020/02/13 | 21:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق على الرغم من رفض الشارع المحتج لتكليفه، يبدو أن رئيس الحكومة المكلف #محمد_توفيق_علاوي، ماضٍ نحو تشكيل كابينته الوزارية، من أجل منحها الثقة من #البرلمان_العراقي، لتمارس مهامها […]

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